Lupillo Rivera -de 52 años de edad- reveló detalles del flechazo con Belinda, asegurando que la cantante fue quien se le declaró y le dio el primer beso.

Como es bien sabido dentro de la farándula mexicana, fue durante el 2019 que Lupillo Rivera y Belinda -de 34 años de edad- sostuvieron una relación.

Y aunque su noviazgo terminó ese mismo año, hasta la fecha se desconocen muchos detalles de cuando los cantantes eran pareja.

Eso hasta ahora, pues Lupillo Rivera contó de la vez que Belinda terminó sometida a sus encantos, lo suficiente como para declararse al cantante.

Lupillo Rivera jura e hiper jura que Belinda dio el primer paso de la relación no solo al declararse, sino también al ser quien saltó directo a los besos.

Por lo que reveló el cantante, esto ocurrió una vez en la que estaban juntos en lo que al parecer era un restaurante.

Momento que Belinda aprovechó para decirle a Lupillo Rivera que “estaba loca por él”, algo que el cantante supuestamente no quiso creer al principio.

Pues “en su mente” todo se trataba de una broma, por lo hasta empezó a buscar si había cámaras ocultas.

Sin embargo, parecía que los sentimientos de Belinda eran auténticos, por lo que Lupillo Rivera los correspondió de inmediato:

“Le dije yo ‘discúlpame por no saber, por no poner atención. Claro que me encantas’, le dije”.

Lupillo Rivera