Luis Potro Caballero quiere mantener una buena relación con sus ex compañeros de La Casa de los Famosos 2024, por eso quiere ser amigo de Adrián Marcelo y ya lo buscó.

Los integrantes del cuarto Tierra siguen viviendo las consecuencias de su paso por el reality y han recibido burlas en redes sociales, por lo que el cuarto Mar pidió un cese al hate.

Ahora, Luis Potro Caballero -de 32 años de edad- quiere ser amigo de todos sus ex compañeros de La Casa de los Famosos 2024 y ha hablado varias veces con Adrián Marcelo, de 34 años de edad.

Ni la mala fama de Adrián Marcelo ahuyenta a Luis Potro Caballero y quiere ser su amigo

Luis Potro Caballero contó a De Primera Mano, que él no tiene problemas con ninguna de sus ex compañeros de La Casa de los Famosos 2024, por lo que desea mantener comunicación con ellos.

“Al parecer fui la persona menos afectada dentro de lo que cabe, pero creo que sí es un programa que levanta mucha polémica, que genera mucho hate” Luis Potro Caballero

El influencer considera que no ha recibido tanto hate como sus compañeros del cuarto Tierra y que el reality suele generar fuertes emociones entre el público.

“Que bueno que no fui un Mariana Echeverría o un Ricardo Peralta que sí hubo un drene absoluto de seguidores, pero ya, contento de que finalmente ya terminó” Luis Potro Caballero

Luis Potro Caballero (@luispotrocaballero / Instagram )

Luis Potro Caballero cree que la producción tuvo favoritismo por el cuarto Mar y eso no le agradó, pero sabe que esto forma parte del juego.

“Creo que enaltecieron mucho a la gente de Mar, era notorio que los panelistas eran muy a favor de Mar, creo que René Franco fue el único certero que reconoció momentos de Mar y de Tierra” Luis Potro Caballero

Por otro lado, Luis Potro Caballero confesó que ha estado en contacto con Adrián Marcelo y desea seguir forjando una amistad con él.

“Me encantaría seguir con una relación de amistad con absolutamente todos (...) A mí sí me gustaría tener una relación cordial con absolutamente todos, hasta con Adrián. Adrián es la única persona con la que sigo hablando al cien por ciento” Luis Potro Caballero

Adrián Marcelo se burla de La Casa de los Famosos 2024 y llama traidor a Mario Bezares (Especial / Captura de pantalla)

¿Luis Potro Caballero y Karime Pindter retomarán su amistad?

Karime Pindter, de 31 años de edad, y Luis Potro Caballero no retomaron su amistad en La Casa de los Famosos 2024, pero prometieron no atacarse durante su estancia en el reality.

La influencer expresó que no desea ser amiga de Luis Potro Caballero a pesar de sus vivencias, pues cree que sus “ energías ya no encajan” y es mejor estar lejos.

Luis Potro Caballero respeta la decisión de Karime Pindter, pues ambos viven etapas completamente diferentes y celebra los éxitos de su ex amiga.

“Si ella dice que mejor de lejos, pues mejor de lejos, pero pues de una forma educada” dijo Luis Potro Caballero sobre su relación con Karime Pindter.