Issabela Camil ha sido identificada por su madre, Tony Star, como “el amor de la vida” de Luis Miguel.

Para muchos, esto sería cierto si se considera que el personaje de Issabela Camil ha aparecido en gran parte de las dos temporadas de ‘Luis Miguel, la serie’.

Pero, si eso es cierto, ¿por qué Luis Miguel no terminó casándose con Issabela Camil y formando una familia con ella, como sí lo hizo con Aracely Arámbula?

La respuesta la tiene Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien asegura que fue ella quien aconsejó a la actriz terminar su romance con Luis Miguel.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Lucía Miranda contó que mientras era novia de Luis Miguel, Issabela la pasaba muy mal porque él era muy asediado.

Fue así como la viuda de Hugo López decidió aconsejarle a la ahora esposa de Sergio Mayer que se separara un tiempo de ‘El Sol’.

“Yo un día le dije a ella en Los Ángeles, ‘déjalo descansar 5 años porque está muy joven, anda a hacer lo tuyo, ve a estudiar y después búscalo’. Pasaron esos años y no se dio, pero fueron de los grandes amores de Luis Miguel”

Lucía Miranda también habló del romance que tuvo Michelle Salas, hija de Luis Miguel, con Alejandro Asensi, el entonces mejor amigo de su padre.

Miranda reconoció que no le tocó vivir de cerca esa situación, pero dijo haber sabido que al conocer la relación, el intérprete de ‘La Incondiconal’ rompió todo lazo con Asensi.

“Sé que ellos se distanciaron por esa situación y por ese romance. A lo mejor ella vio en Asensi a ese padre que no tuvo y que sintió. Así pasaron las cosas, yo no te puedo contar de eso porque no estuve presente, pero sí sé la historia desde luego”

Lucía Miranda, viuda de Hugo López