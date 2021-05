Durante una entrevista en el programa mañanero de Televisa ‘Hoy’, Cecilia Galliano confesó nunca haberse sentido atraída por Luis Miguel.

Y es que durante la entrevista los conductores del programa le preguntaron a Cecilia Galliano qué si le hubiera gustado “ser pretendida” por el cantante.

Tras haber sido cuestiona sobre Luis Miguel, Cecilia Galliano confesó que no le molesta no haber sido ‘cortejada’ por el cantante.

Y es que en el programa Cecilia Galliano confesó entre carcajadas que el llamado “El Sol de México” no es su tipo de hombre y que en todo caso prefiere a Chayanne.

“No… me gusta más, así como Chayanne, como esa onda, o sea más cachondos”.

En este sentido la actriz utilizó la palabra ‘cachondo’ para referirse a la sensualidad del cantante, quien en este aspecto es bien reconocido.

Y aunque respeta los gustos de las demás mujeres del medio quienes cuentan sus anécdotas pasadas junto al cantante, ella dijo que prefiere otras ‘características’ en los hombres.

“No me llama la atención eso, no, me gusta (el tipo de Luis Miguel)…”

Cecilia Galliano