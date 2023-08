Luis Miguel enfrentaría demanda por fraude; lo acusan de usar dobles en sus conciertos en Argentina.

El pasado 3 de agosto, Luis Miguel inició su Tour 2023 en el Movistar Arena en Argentina. Su gira ha causado gran expectación y es que por cuatro años estuvo alejado de los escenarios.

En medio de la euforia por su regreso a los escenarios, también surgió una teoría que asegura que Luis Miguel se encuentra usando dobles durante sus conciertos.

La teoría surgió luego de que usuarios señalaron que Luis Miguel se había presentado con un aspecto completamente diferente y es que ahora se le ve más delgado y se muestra rejuvenecido.

Pero parece que las especulaciones sobre el presunto doble de Luis Miguel ha llegado a tal extremo que se ha dado a conocer que el cantante podría ser demandado por fraude.

Un programa de Argentina dio a conocer que seguidora de Luis Miguel ya está preparando una demanda porque considera que han sido engañada por el cantante al usar dobles.

A lo largo de la trayectoria de Luis Miguel se han generado varias especulaciones sobre su vida privada y es que el cantante suele ser muy hermético con todo lo que sucede a su alrededor.

Pese a todo lo que se dice sobre su vida, Luis Miguel suele ser muy discreto y no da ninguna declaración sobre lo que se menciona en los medios de comunicación.

En su regreso a los escenarios, Luis Miguel no se ha salvado de las especulaciones y es que surgió el rumor de que el cantante estaría usando dobles en sus conciertos.

A través de las redes sociales usuarios han señalado que Luis Miguel no solo luce diferente, sino que además se ha mostrado mas relajado, contrario a la personalidad que mostró en sus últimos conciertos.

Esto ha hecho pensar a las personas que Luis Miguel no es el que se presenta en sus conciertos y que en realidad se trata de dobles.

Estas especulaciones habrían ido más allá y es que un programa de espectáculos de Argentina reveló que una fanática había decidido demandar a Luis Miguel por fraude.

Esto luego de que presuntamente un doble es el que se ha presentado en los conciertos de Luis Miguel en Argentina.

De acuerdo con el programa argentino ‘A la tarde’, la fanática está iniciando acciones legales por estafa ya que se siente engañada por Luis Miguel.

El abogado argentino Roberto Casorla Yalet fue quien reveló que se demandaría a Luis Miguel y a la productora por estafa.

Roberto Casorla Yalet señaló que la fanática asume que se trata de un doble y no de Luis Miguel y por eso había decidido iniciar una demanda.

“Tengo un colega que me está escribiendo y me está diciendo que el día de mañana se va a sortear el juzgado y la Fiscalía que va a intervenir para evaluar el eventual accionar de Luis Miguel en función de todo lo que la propia persona, la consumidora, asume que se trata de una persona doble y no del propio Luis Miguel”

Roberto Casorla Yalet