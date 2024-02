Mayela Laguna -de 39 años de edad- revela que Apolo, el hijo no reconocido de Luis Enrique Guzmán, está hospitalizado.

Después de 6 meses de que Luis Enrique Guzmán -de 52 años de edad- desconociera públicamente a su hijo Apolo, la disputa por su paternidad sigue.

El 21 de febrero se realizará la prueba de ADN para comprobar la paternidad de Luis Enrique Guzmán.

Lamentablemente, a días de que esto ocurra, Apolo -de 5 años de edad- está hospitalizado y su estado tiene devastada a Mayela Laguna.

La expareja de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna, ha peleado durante meses para comprobar que Apolo sí es hijo biológico del menor de los Pinal.

Ahora, Mayela Laguna contó a De Primera Mano que lleva un día en el hospital porque su hijo Apolo tiene problemas de salud.

El niño comenzó a presentar vómitos en la escuela y Mayela Laguna lo llevó al médico, donde le indicaron un tratamiento para una infección viral.

Apolo empeoró y no pudo retener los medicamentos, por lo que fue llevado al hospital tras padecer desmayos y dolores de cabeza.

Mayela Laguna revela que Apolo, el hijo de no reconocido de Luis Enrique Guzmán, está hospitalizado

“Desde hace 2 días ha estado mal. Me llamaron de la escuela que no dejaba de vomitar, que tenía muchísimo dolor de cabeza, lo llevé a un doctor, le di las medicinas que me dijo el doctor, las medicinas las volvió a vomitar todas”

Mayela Laguna