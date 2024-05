Así es el video original de Richard Gadd de Bebé Reno con la escalofriante risa de Fiona Harvey de fondo.

La popularidad de la miniserie Bebé Reno de Netflix continúa siendo todo un fenómeno en redes y streaming.

La historia de Richard Gadd -de 35 años de edad- quien expuso en siete episodios su fracaso en la comedia como Donny Dunn y cómo fue víctima de acoso, sigue dando de qué hablar.

Ahora, se ha difundido un revelador clip del monólogo de Richard Gadd quien habla de la experiencia traumática de abuso que vivió.

En los últimos días, se ha difundido y viralizado el video original de Richard Gadd de Bebé Reno con la que aparentemente es la escalofriante risa de Fiona Harvey -de 58 años de edad- de fondo.

Se trata de un fragmento del canal de Comedy Central, en donde habla del monólogo que lo hizo popular en 2016 en el Festival Fringe de Edimburgo.

El cual le dio al oportunidad a Richard Gadd de hacer una gira de cinco semanas en el Festival Internacional de Comedia de Melbourne, Australia.

En la grabación, Richard Gadd reflexiona sobre el hecho traumático que le tocó vivir; además, menciona temas como la culpa, sentimientos y la masculinidad frágil:

“Cometí tres errores en el camino. Error N.º 1: Atarme a la idea de que ya no era un hombre, esta idea de que había sido feminizado. Es gracioso. De todas las cosas que me molestaron -y hubo muchas que lo hicieron y me parece ridículo en retrospectiva-, lo que más me molestó fue la idea de que ya no era un hombre.”

¿Qué es la masculinidad? ¿Qué significa eso realmente? Es solo una palabra. Es una caja para que la gente ponga cosas. No existe. Y dejé que me molestara durante 6 años. Si la masculinidad existe, es el problema con todo. Es el problema de mi lado en términos de no hablar, pero es del otro lado en términos de hacer algo como lo que me hicieron”.

Richard Gadd