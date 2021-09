El doctor con especialidad en nefrología, Julio Ramos, decidió tener un gesto de amabilidad con el actor y comediante, Luis de Alba. Así que lo operó completamente gratis.

Hace unos días se dio a conocer que Luis de Alba había sufrido una caída, la cual le ocasionó una fractura en el fémur y tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Además, el hijo de Luis de Alba abrió un espacio por medio del portal “GoFundMe”, sitio que se dedica a recaudar donaciones, para así poder juntar la suma de los gastos médicos.

Pues la familia de Luis de Alba no tenía dinero, debido a la falta de trabajo que hubo durante el 2020 a causa de la pandemia de Covid-19.

Recordemos que el pasado 24 de septiembre se dio a conocer que Luis de Alba estaba siendo trasladado de Monterrey a la Ciudad de México para ser operado.

Durante la transmisión de este 27 de septiembre del programa de espectáculos, “Ventaneando”, se dio a conocer que el doctor Julio Ramos se enteró de la noticia.

Así que decidió contactarse con Abigail Alfaro, la esposa de Luis de Alba, para ofrecerle su admirable propuesta.

Fue entonces que acordaron que la ambulancia terrestre por la que estaba siendo trasladado el actor llegaría hasta Toluca; donde fue recogido por un avión que lo llevó al hospital Country 2000 en Guadalajara; mismo en el que se encuentra Vicente Fernández.

Asimismo se reveló que el trayecto de Toluca al hospital de Guadalajara duró una hora; tiempo en que el doctor y el actor estuvieron platicando de su estado de salud por el accidente.

Posteriormente, Julio Ramos le confesó al comediante que siempre lo ha admirado; razón por la decidió hacerle tal ofrecimiento.

Luego de dar a conocer el doctor Julio Ramos operó a Luis de Alba de forma gratuita, se reveló que la operación se llevó a cabo durante el pasado 25 de septiembre.

Además, la cirugía fue todo un éxito; por lo que el actor ya se encuentra en recuperación.

Por su parte, Luis de Alba reconoció estar sorprendido por la forma en que la situación se tornó a su favor.

De igual manera, señaló estar muy agradecido con toda la gente que lo ha apoyado.

Incluso compartió que hubieron varios fans que le mandaron dibujos y buenos deseos .

“Yo no me imaginaba algo tan fuerte del accidente (...) En un día y medio ya me habían mandado dinero y cosas así”

Luis de Alba