La actriz Ludwika Paleta habría vetado a una periodista de Imagen Televisión por una crítica de 2022.

De acuerdo con la periodista, Ludwika Paleta -de 45 años de edad- se estaría comportando de manera rencorosa.

Y es que a pesar de que la periodista admitió haber criticado a Ludwika Paleta, aseguró que nunca la había ofendido.

Durante el programa de Imagen Televisión ‘Sale el Sol’ de este 05 de marzo, Joanna Vega-Biestro -de 43 años de edad- reveló que Ludwika Paleta la había vetado.

De acuerdo con Joanna Vega-Biestro, la actriz la vetó por una crítica que le hizo en el 2022 tras el incidente ocurrido en las grabaciones de la película “Noche de bodas”.

La periodista llamó “lenta o mala” a la reacción que tuvieron Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides -de 44 años de edad- ante la muerte de los dos actores.

“Yo sí lo acepto y lo digo de frente, critiqué la respuesta de Ludwika y Osvaldo siendo parte de esta película, desde mi punto de vista no lo hicieron bien (…) de ahí en fuera yo no he dicho nada más”

Joanna Vega-Biestro