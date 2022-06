La actriz Lucila Mariscal no puede caminar debido a problemas en la cadera y su gran deseo es volver a estar de pie, pero sigue en espera de una prótesis de cadera.

El año pasado la actriz fue hospitalizada por una caída, posteriormente fue intervenida quirúrgicamente por una hernia umbilical.

Lucila Mariscal sigue en espera de ser operada de nueva cuenta, pero ahora para solucionar sus problemas con la cadera.

Actualmente se encuentra en una silla de ruedas, pues sufre dolor al estar de pie y su movilidad es nula.

Revela que ha podido sobrevivir gracias a asociaciones, pues su exmarido la desfalcó y la despojó de su dinero, y algunas propiedades.

Durante una entrevista con el programa ‘De primera mano’, Lucila Mariscal reveló que extraña profundamente poder caminar, pues desde hace meses utiliza una silla de ruedas.

La actriz contó que actividades cotidianas como cocinar se le dificultan por la falta de movilidad.

“Nunca me imaginé que era tan importante caminar, poder caminar. Ahora entiendo a todas las personas que están impedida para ello. Espero en dios que ahora que me operen de la cadera, se me mejore este asunto”

Lucila Mariscal