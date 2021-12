Sheyla reveló las secuelas que le dejó el Covid-19 tras contagiarse hace casi un año; pues a pesar de que tiene varios meses que se recuperó, aún lidia con algunos efectos de la enfermedad.

La actriz y cantante de 48 años de edad, Sheyla Tadeo, mejor conocida como únicamente Sheyla, contó recientemente todas las implicaciones que experimentó tras contagiarse del virus.

Recientemente Sheyla Tadeo confesó que a casi un año de haberse contagiado de Covid-19, aún presenta secuelas.

Los contagios por Covid-19 y sus variantes continúan registrándose en varios países del mundo, es por eso que varias celebridades se han pronunciado al respecto, pidiendo a todos que “no bajen la guardia” y continúen cuidándose.

Una de ellas es Sheyla, quien es conocida por haber participado en varias series de Televisa, tales como: “Cero en conducta”, “Mi destino eres tú”, “Al diablo con los guapos” y “Amorcito corazón”; solo por mencionar algunos.

Ella por su parte, habló por primera vez acerca de como fue su experiencia con el Covid-19 durante la transmisión del pasado 21 de diciembre del programa de espectáculos, “De primera mano”.

Afortunadamente, la cantante no presentó problemas en los pulmones, por lo que podrá continuar cantando con normalidad.

Además, reveló que cuando se contagió, se contagiaron también varios miembros de su familia, siendo 11 en total los que contrajeron el virus.

Sin embargo, a diferencia de los demás, ella fue la única que tuvo que someterse a un tratamiento diferente.

Esto debido a que tiene varias alergias y además es asmática.

“La única que necesitó un tratamiento diferente a todos los demás fui yo porque soy una persona alérgica a muchas cosas y asmática, entonces me la vivía pegada al oxímetro y lo único que me causó fue muchísimo estrés”

Asimismo, Sheyla explicó que a pesar de que tiene varios meses que se contagió, el olfato no le ha regresado.

Mientras que en el caso del gusto, le regresó una semana después.

Entonces, pese a que no puede oler del todo bien, no presenta complicaciones graves.

“El olfato no me ha regresado en su totalidad, sí perdí el gusto pero como a la semana (me regreso) perfectamente bien, lo que no es el olfato”

Sheyla