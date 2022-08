El homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes causó gran revuelo en el medio del espectáculo, incluso Lucía Méndez quiere que también le hagan uno ¿se puso celosa?.

Silvia Pinal fue reconocida por su trayectoria en cine, televisión y teatro por un evento organizado por su hija Syvial Pasquel y otras instituciones gubernamentales.

Varios artistas han mostrado su admiración por la ‘Diva del cine mexicano’ y Lucía Méndez no fue la excepción.

Durante una entrevista con ‘De Primera Mano’, la actriz de 67 años, expresó su cariño a Silvia Pinal.

“Significa un gran ejemplo, la adoro, me encanta su sentido del humor, como toma las cosas, me encanta ella. Ella me fascina” dijo Lucía Mendez.

Reveló que nunca ha trabajado con Silvia Pinal, pero la admira y le gusta cómo la actriz de 92 años se toma las situaciones difíciles.

Silvia Pinal en su homenaje (Captura/Canal)

Lucía Méndez quiere un homenaje como el de Silvia Pinal en Bellas Artes

Desde joven, Lucía Mendez era reconocida como uno de los rostros más bellos de la televisión y es reconocida por su participación en telenovelas como:

Colorina

El extraño retorno de Diana Salazar

Señora tentación

Tres veces Sofía

Muchacha italiana viene a casarse

Lucía Méndez, actriz. (Agencia México)

Lucía Méndez expresó que a ella también le gustaría que le realizaran un homenaje en Bellas Artes, como a Silvia Pinal.

“Por supuesto que me encantaría ser homenajeada en Bellas Artes, algún día lo lograré” mencionó la actriz.

También habló de la complicada situación familiar que tiene Frida Sofía con su familia materna, pues la nieta de Silvia Pinal no acudió al homenaje.

Silvia Pinal, actriz. (Agencia México )

“Yo le tengo mucho cariño a Frida, la amo, es muy inteligente, es una mujer maravillosa, la quiero, a todas las Pinales las quiero” mencionó la actriz.

Por otro lado, fue cuestionada si algún día piensa retirarse del medio: “No, no, yo no me voy a retirar nunca, nunca, nunca. Aunque ya venga como doña Prude, bueno al menos voy a tratar”.

La actriz fue una de las invitadas de Silvia Pinal a su homenaje y se mostró muy contenta de poder presenciar un evento donde se reconoce la trayectoria de la última ‘Diva del cine mexicano’.

Lucía Méndez no descartar que algún día le hagan un homenaje, pero por declaraciones de Sylvia Pasquel, fue complicado que Bellas Artes aceptara hacer el reconocimiento a Silvia Pinal.