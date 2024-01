Lucía Méndez responde si trabajará con Verónica Castro en ‘Las Diabólicas’ ¿será un duelo de divas?

Desde hace varios años se ha rumorado que Verónica Castro -de 71 años de edad- y Lucía Méndez son rivales.

Ambas actrices han negado que tengan una enemistad y Lucía Méndez ha confesado que está dispuesta a trabajar con Verónica Castro.

Un rumor asegura que Netflix logró juntar el talento de ambas y estarán en una serie llamada “Las Diabólicas”, pero Lucía Méndez ya reveló la verdad.

Verónica Castro se retiró hace un par de años de la actuación y su último proyecto fue la película “Cuando sea joven”.

Mientras que Lucía Méndez -de 68 años de edad- sigue vigente y tiene varios proyectos en puerta.

En redes sociales circuló el rumor de que ambas “divas” iban a trabajar juntas en una serie de Netflix, pero Lucía Méndez ya dijo que no es verdad.

Jorge Carbajal contó que contactó a Lucía Méndez para que confirmara o desmintiera esta noticia.

Lucía Méndez fue contundente al decir que es mentira, pues no le han ofrecido ningún proyecto con Verónica Castro.

“Me dijo: ‘Claro que no, por su puesto que no. Nada que ver’, me dijo: ‘Yo estoy en Miami porque vine a cerrar unas propuestas de trabajo”

Jorge Carbajal