Lucía Méndez -de 70 años de edad- no conocerá a Checo Pérez hasta formalizar su noviazgo con Antonio Pérez Garibay.

Fue así como lo dio a conocer el papá del piloto mexicano en entrevista exclusiva de Todo Para la Mujer.

De acuerdo con Antonio Pérez Garibay -de 65 años de edad- no es el momento de que la actriz le presente a su hijo y viceversa.

Pues primero tienen que tener una relación formal para que ambas familias puedan empezar a convivir.

“No, yo creo que no es el momento ni de que ella me presente con su hijo ni yo con mis hijos y ni con mis nietos hasta que esto sea verdaderamente formal. No puede ser solamente un tema pasajero, tenemos que ponerle fecha y orden a todo.” Antonio Pérez Garibay

Lucía Méndez, actriz. (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro)

Antonio Pérez Garibay aclara si sostiene un noviazgo con Lucía Méndez

En declaraciones pasadas, realizadas a principios de 2025, Antonio Pérez Garibay había expresado su interés romántico por Lucía Méndez.

Semanas atrás, el empresario y la actriz fueron relacionados sentimentalmente, rumores que fueron negados por la también cantante.

Pero todo dio un giro el domingo 16 de marzo, cuando Antonio Pérez Garibay y Lucía Méndez fueron captados tomados de las manos.

Esto durante el partido de fútbol entre Pumas y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

Sin embargo, y pese a lo que se vio en fotos y videos que ya circulan en la red, el papá de Checo Pérez aclaró que su relación con Lucía Méndez es solo de amistad.

Mencionando incluso que ambos siguen en calidad de solteros, pero que aprovechan cada oportunidad para convivir y conocerse.

“El día de hoy solamente somos amigos. Yo vivo en la Ciudad de México, estoy solo; ella soltera. Cuando tenemos tiempo desayunamos, comemos, cenamos. Ahora que nos invitó Sergio Ramos al partido de futbol, pues fuimos.” Antonio Pérez Garibay

Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay (Especial)

Antonio Pérez Garibay y Lucía Méndez siguen en proceso de conocerse

Si bien Antonio Pérez Garibay y Lucía Méndez todavía no han formalizado su relación, esto no quiere decir que no se han estado conociendo.

De acuerdo con el papá de Checo Pérez, se abrió la oportunidad de que ambos pudieran conocerse, por lo que quiere aprovechar y disfrutar de esta etapa.

El empresario describió a la actriz y cantante como una mujer inteligente con quien ha podido tener pláticas amenas e interesantes.

Antonio Pérez Garibay adelantó incluso que con Lucía Méndez está planeando un viaje a Dubai.

Por lo que no se cierra a iniciar una relación, pero por el momento están disfrutando de poder disfrutar la vida en conjunto.