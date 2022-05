Hace unos días la abuela de Laura Zapata fue internada en el hospital y Pepillo Origel hizo un comentario que molestó a la actriz. El conductor asegura que la hermana de Thalía le deseo la muerte.

El pasado 18 de mayo, Laura Zapata informó que su abuela doña Eva Mange había sido hospitalizada por un cuadro de anemia.

Juan José Origel comentó la publicación de la actriz mencionando que esperaba dios recibiera a doña Eva Mangue de una vez por todas, pues ya no era vida lo que estaba pasando.

Después el conductor desmintió que le deseara la muerte a la abuela de Laura Zapata y aseguró que tenía un gran cariño por la actriz y su abuela.

Laura Zapata (@laurazapataoficial / Instagram )

Pepillo Origel dice que Laura Zapata le deseó la muerte, ella lo desmiente

El conductor mencionó a la prensa que tras su polémico comentario, él se comunicó con Laura Zapata, quien le mencionó que estaba molesta y que incluso le dijo que era mejor que muriera él antes que su abuela.

“¿Ustedes creen que lo hice en algún mal momento? Se los juro que no, por mi madre que no, lo hice para que descanse la señora, pero lo tomó a mal (...) y me mandó un mensaje que mejor me muriera yo con la vida que llevo” dijo Origel sobre Laura Zapata.

Mencionó que las palabras de Laura Zapata le dolieron, pues llevaban años siendo amigos y también hizo un chiste por las palabras de actriz: “Imaginate yo muriendo en Garibaldi cantando, qué maravilla, no en un hospital”.

Pepillo Origel (Tomada de Video )

Pepillo Origel menciona que espera ver en persona a la actriz para aclarar que su comentario no había sido malintenciondo,

Tras las declaraciones de Juan José Origel, Laura Zapata negó rotundamente que ella le haya deseado la muerte.

La actriz tuvo un encuentro con los medios y demostró que ella no le había hecho un comentario como el que el comunicador asegura.

Incluso leyó la conversación que tuvo con Pepillo Origel: “Dice: ‘Siento mucho haber hecho este comentario, te pido de corazón una disculpa, perdón querida (...) Y yo le digo: ‘Pepillo, por supuesto que hiciste mal, cada quien tiene la vida que dios dice”

Laura Zapata le dijo a Pepillo Origel que ella podría decirle a dios de corazón que lo recogiera, pues según su percepción, su estilo de vida no era sana.

Aseguró que en ningún momento le había deseado la muerte a Pepillo Origel y señaló que era mejor no opinar sobre la vida de los demás, y Laura Zapata aseguró que no le importa la vida de otras personas.