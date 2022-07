Como muchos, la cantante mexicana Lucero opina que las quesadillas deberían llevar queso, aunque la realidad es que ya pueden ser de cualquier otro ingrediente.

Con esto, Lucero reabrió el histórico debate que ha divido a los chilangos por años, luego de expresar su emoción al estar a punto de comer una quesadilla de queso y salsa verde.

“¿ Todo mundo se emociona con una quesadilla de queso con salsa verde tipo esta ? ¿O solamente yo?”, escribió la también actriz y presentadora de televisión.

Todo mundo se emociona con una quesadilla de queso con salsa verde tipo esta? O solamente yo? pic.twitter.com/FDXMQJPfn7 — Lucero (@LuceroMexico) July 2, 2022

Y como su quesadilla llevaba queso, los internautas comenzaron a debatir (nuevamente) acerca de si este ingrediente es indispensable en el tradicional platillo mexicano.

En tanto, Lucero comentó que si bien las quesadillas deberían ser de queso, como su nombre lo indica, también pueden ser de chicharrón, hongos, flor de calabaza, requesón, y muchos otros ingredientes.

“Por eso hay que aclarar que la quieres de queso ”, explicó.

Raramente las quesadillas que deberían de ser de queso como su nombre lo indica. Pero pueden ser de chicharrón, de hongos, de flor de calabaza, de requesón y varios ingredientes más. 🤷🏼‍♀️ Por eso hay que aclarar cuando la quieres de QUESO. — Lucero (@LuceroMexico) July 2, 2022

¿Las quesadillas llevan queso?

El divulgador Enrique Ortiz García, también conocido como ‘Tlatoani_Cuauhtemoc’, explicó en un hilo de Twitter que el origen de las quesadilla sí involucra queso.

Lo anterior, porque la palabra quesadilla viene de “ quesada ”; un pastelillo ibérico con queso.

Posteriormente se le agregó el “illa”, que es un diminutivo del español y que forma la palabra “quesadilla”. Por lo tanto, en su origen, era con queso.

Quesada (@Cuauhtemoc_1521)

No obstante, en México la preparación de una quesadilla cambió por completo pasando a ser una tortilla de maíz alargada con ingredientes como:

Flor de calabaza

Rajas

Huitlacoche

Granos de elote

Sí, una quesadilla de estas características se parece más a un taco que una quesada, que lleva un kilo de queso fresco, huevos, mantequilla, azúcar, limón rallado y canela en polvo.

Quesadilla (Pixabay)

Las quesadillas mexicana

En México se trasladó la palabra “quesada”, convirtiéndose en quesadilla, pero no se usó el queso debido a que los mexicas no lo conocían.