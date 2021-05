Lucero no sabe si le gustaría volver a cantar el Himno Nacional Mexicano

Tras la polémica por la interpretación de Ángela Aguilar del Himno Nacional Mexicano, Lucero recordó su experiencia al cantarlo en una pelea del Canelo Álvarez .

A través de un video la cantante confesó que para ella fue un momento muy estresante ya que todas las personas se encuentran centradas en ver en qué momento el artista se equivoca.

Ángela Aguilar continúa en el ojo del huracán por su interpretación del Himno Nacional Mexicano previo a la pelea del Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders.

En su canal de Youtube, Lucero recordó que para ella fue muy estresante cantarlo en el 2017 frente a miles de personas también en una pelea de box .

En su video la cantante destacó que el Canelo Álvarez la invitó para cantar el Himno Nacional en su pelea contra Gennady Golovkin en el marco del Día de la Independencia de México .

Lucero destacó que se encontraba muy emocionada pero también había mucho nerviosismo ya que el 15 de septiembre tenía que dar una presentación en Culiacán.

Al tener poco tiempo de preparación, la cantante decidió practicar donde podía y repasó el Himno Nacional Mexicano en todas partes.

En su video Lucero confesó que a ella le provocó mucho estrés ya que la iban a observar muchas personas.

En ese sentido Lucero reveló que buscó la letra para saber si lo cantaba de la manera correcta, ya que en esos eventos las personas esperan el momento del error del artista.

Además señaló que como el ring de box es acolchonado le costaba trabajo caminar con sus zapatos de tacón.

Lucero puntualizó que ella considera que entonó de la manera correcta el Himno Nacional Mexicano, aunque confesó que pudo haber sido un poco lento.

“Me temblaban las piernas. Yo pienso que me salió bien. Antes me había encontrado a los comentaristas y me dijeron que no lo cantara de prisa, que lo hiciera más despacio. No sé si lo canté un poco lento, pero no me equivoqué”

Lucero