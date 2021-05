Aunque luce mejor que una veinteañera, Lucero no está a gusto con sus arrugas por lo que ha pensado recurrir al botox, confesó en una reciente entrevista.

La confesión se hizo durante una sincera plática que la cantante de 51 años de edad sostuvo con Angélica Vale donde se tocó el tema de la juventud.

Y es que entre halagos y piropos por el talento vocal de Lucero y el de su hija, la expareja de Mirajes, confesó que ya le empiezan a incomodar las huellas de la edad .

“Yo ya estoy pensando y me preguntan mucho si me pondría botox”, señaló Lucero tras asegurar que quiere seguir luciendo joven “nunca injoven”.

“ Ya mis arrugas están tremendas... Tengo miedo porque parezco acordeón de aquí (la frente) ”, agregó un poco apenada antes de revelar que su hija ya habló con ella al respecto.

La joven Lucero Mijares Hogaza le pidió a su madre no modificarse pues no quiere que se transforme en otra persona, siente que la desconocería.

“Lucerito me dice: ‘ma no te pongas porque ya no vas a ser como mi mamá”

Lucero. Cantante