Tras jugar con los sentimientos de sus seguidores pues aseguró que en el 2023 haría cuatro telenovelas y seis series televisivas, Lucero echa por tierra sus declaraciones y asegura no regresará a las melodramas próximamente .

Frente a micrófonos del programa Hoy, Lucero de 53 años de edad, asegura que en sus planes próximos no está regresar a las telenovelas por lo que piden no vayan a creer chismes ahora que la vieron paseándose en pasillos de Televisa.

Lucero (Agencia México)

Lucero revela motivo por el cual no regresa a las telenovelas

El motivo es que hasta el momento a Lucero no le han ofrecido un proyecto que la cautive: “No hay ningún hilo negro que descubrir. Simplemente (busco) un proyecto que me atrape, que me enamore porque es un tema meterte a las grabaciones, de volver a los foros”, subraya.

Así como asegura que en la actualidad pisar los escenarios la complace: “Esto de cantar, nos va muy bien a los cantantes porque somos dueños de nuestro tiempo, un poco, por así decirlo, y en la tele, no”.

Por lo que asegura no es tan fácil encontrar un proyecto que además de enamorarla, le permita compartir su tiempo.

Cabe recordar que la última telenovela que Lucero protagonizó fue “Por ella soy Eva”, historia trasmitida en televisión abierta en el año 2012 donde compartió créditos con Jaime Camil, de 49 años de edad.

Lucero cerrará el año en compañía de su familia

Por otro lado, a Lucero le emociona comenzar un nuevo año. Este 2022 lo despedirá en compañía de su familia e hijos. Tendrá cena familiar; sin embargo, a diferencia de muchas personas, no realizará ningún ritual.

Esto porque se siente satisfecha con lo que la vida le ha dado por lo que considera que pedir más “sería un abuso”. Celebra que actualmente cuente con salud, éxito pero sobre todo mucho amor.

Con esto en mente, pide que sus seres queridos gocen de lo mismo así como agradece por todo lo que ocurre en su vida. “Ojalá que sea un gran año”, concluye.