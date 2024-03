¿Dónde descansaran los restos de Nicandro Díaz? Por primera vez los hijos del productor hablaron y revelaron qué harán con las cenizas del productor.

La muerte de Nicandro Díaz a los 60 años de edad ha impactado al mundo del espectáculo y es que el productor perdió la vida en un trágico accidente mientras se encontraba de vacaciones.

Desde que se dio a conocer la muerte de Nicandro Díaz han surgido varios rumores acerca de su accidente e incluso algunos señalaron a la novia del productor como sospechosa.

En medio de todas las especulaciones, los hijos de Nicandro Díaz aparecieron frente a los medios de comunicación y agradecieron las muestras de cariño a su papá.

Visiblemente consternados por la muerte de su papá, esto fue lo que dijeron los hijos de Nicandro Díaz.

¿Dónde descansarán las cenizas de Nicandro Díaz?

El pasado 18 de marzo se dio a conocer la muerte de Nicandro Díaz luego de que sufrió un accidente mientras manejaba una moto durante sus vacaciones en Cozumel, Quintana Roo.

Nicandro Díaz no se encontraba solo ya que viajaba con su novia Mariana Robles -de 47 años de edad-, quien resultó con algunas heridas del accidente.

A cuatro días de que se dio a conocer la muerte de Nicandro Díaz, sus hijos aparecen y hablan con los medios de comunicación.

El jueves 21 se llevaron a cabo los servicios funerarios de Nicandro Díaz, fue en ese lugar pero hasta este viernes que los hijos del productor salieron para hablar con los reporteros.

Nicandro Díaz Jr. fue el encargado de dirigirse a los medios de comunicación y agradeció a todos por el apoyo que han recibido en estos difíciles momentos.

“Primero que nada agradecer en nombre de mi papá y mi familia por todo el apoyo que hemos estado recibiendo estos días. Obviamente estamos demasiado tristes, hemos estado pasando momentos difíciles” Nicandro Díaz Jr.

También señaló que es increíble las muestras de cariño que han recibido, pues es una muestra del cariño que le tenían a su papá.

“Hemos estado felices de saber que fue una persona muy querida y darle la oportunidad a toda la gente de poderse despedir” Nicandro Díaz Jr.

En el video compartido por Berenice Ortiz, Nicandro Díaz Jr. confesó que a su papá no le gustaría que lo recordaran con tristeza sino con felicidad.

“Estoy seguro que él hubiera querido que lo festejáramos, nos riéramos y lo recordáramos con mucha felicidad y con toda la energía positiva que él radiaba” Nicandro Díaz Jr.

El hijo mayor de Nicandro Díaz reveló que los restos de su padre serán cremados y permanecerán unos días con la familia y posteriormente se decidirá en dónde reposarán para la eternidad.

“Hemos estado ahí desde el inicio, lo vamos a cremar y se quedará unos días con nuestra familia, luego veremos qué pasará con sus cenizas, con sus restos” Nicandro Díaz Jr.

Nicandro Díaz Jr. decidió abandonar el lugar cuando los reporteros comenzaron a preguntar sobre los detalles del accidente que sufrió su papá.

Victoria Díaz también quiso brindar unas palabras y externó: “Fue el mejor papá del mundo, fue una despedida muy emotiva”.

Cabe recordar que Nicandro Díaz tuvo tres hijos: Nicandro, Sebastián y Victoria.

Cynthia Buitrón, exesposa de Nicandro Díaz no quiso hablar con los medios de comunicación, aunque mostró el apoyo a sus hijos.

¿Hijos de Nicandro Díaz le habían pedido a su novia no ir al funeral?

Durante el programa Ventaneando, los conductores hablaron señalaron que Nicandro Díaz no había terminado bien su relación con su exesposa Cynthia Buitrón.

Según los conductores de Ventaneando Cynthia Buitrón y Nicandro Díaz estuvieron casados por 23 años.

“Solicitó el divorcio en octubre del año pasado y se separó antes de finalizar el 2023, tiempo en el que él ya tenía una relación con Mariana Robles”, señaló Mónica Castañeda.

Por su parte Ricardo Manjarrez destacó que las cosas no quedaron bien entre ellos: “Al parecer las cosas no quedaron bien entre ellos porque trascendió que tenían que llegar a un acuerdo económico y no lograron hacerlo, que ella quería más de lo que en teoría le pertenecía y que ahí quedaron las cosas no muy gratas”.

Pati Chapoy señaló que a Mariana Robles -novia de Nicandro Díaz- le habían sugerido no ir a la funeraria.

“En el caso de Mariana Robles, la novia de Nicandro, pues le sugirieron que no fuera a la funeraria, pero sí fue a la misa que se llevó a cabo en Televisa” Pati Chapoy

Ricardo Manjarrez agregó: “Dicen que los hijos la invitaron a no asistir a ningún tipo de evento en honor a Nicandro Díaz”.