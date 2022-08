Al menos seis mujeres han denunciado a Fred Savage, protagonista del reboot de ‘Los años maravillosos’, por presunto acoso y agresión sexual, según ha dado a conocer el sitio The Hollywood Reporter.

Las mujeres denunciantes han coincidido en señalar que Fred Savage les mostró dos lados muy contrastantes de su personalidad.

Por un lado, siendo un colega carismático y aparentemente solidario; por el otro, “un alter ego mucho más oscuro”, dijeron las integrantes del reboot de ‘Los años maravillosos’.

Una exempleada declaró que tras visitar un bar local con varios compañeros, al salir del baño de mujeres Fred Savage la estaba esperando y al verla la empujó contra una pared, para besarla a la fuerza:

Ex empleada del reboot de ‘Los años maravillosos'

La denunciante dijo que afortunadamente pudo escapar del ataque de Fred Savage; sin embargo, después él le envió un mensaje disculpándose por lo ocurrido, el cual ella ignoró.

Tras filtrarse las denuncias en su contra, Fred Savage emitió un comunicado de prensa en el que se comprometió a trabajar para erradicar cualquier conducta que haya afectado a otras personas:

“Desde que tenía 6 años he trabajado en cientos de sets con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, amigo, esposo, padre y persona que brinde apoyo”

Fred Savage, protagonista de 'Los años maravillosos'