Lorna Cepeda explica porqué cambió su nombre a Lorna Paz tras el éxito internacional que obtuvo como la villana de la telenovela Betty la Fea.

Muchas personas conocen a Lorna Cepeda por interpretar a Patricia Fernández ‘La Peliteñida’ en la telenovela Betty la Fea; sin embargo, pocos conocen que la actriz de 51 años de edad en un momento de su carrera decidió cambiarse de nombre.

La actriz de Betty la Fea tomó esa decisión porque no quería ser vinculada con un integrante de su familia, conoce por qué Lorna Cepeda prefirió llamarse Lorna Paz.

Uno de los personajes más recordados de Betty la Fea es la villana Patricia Fernández ‘La Peliteñida’, quien fue interpretada por Lorna Cepeda.

Sin embargo pocos conocen que en algún momento Lorna Cepeda se cambió el nombre por Lorna Paz, por un motivo que involucra a su familia.

En entrevista del 2001 con el diario Clarín de Argentina, Lorna Cepeda confesó que decidió adoptar el apellido de su mánager y esposo Eduardo Paz después del éxito que tuvo Betty la Fea.

Lorna Cepeda destacó que tomó esa decisión ya que no quería que la relacionaran con su hermana Angie Cepeda, quien ya era una actriz conocida en Colombia.

“Si me dejaba (el apellido) Cepeda iban a decir que por ser hermana de Angie todo me era más fácil. Así que me puse el apellido de mi marido, Eduardo. Él es argentino”

Lorna Cepeda