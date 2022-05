Lorna Cepeda, actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’, se comprometió a los 51 años, tras haber prometido que nunca más volvería a contraer nupcias.

Aunque su carrera se ha enfocado en Colombia, su país natal, la actriz Lorna Cepeda adquirió fama internacional gracias a su personaje de Patricia Fernández ‘La Peliteñida’, en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’.

Esto le ha permitido acumular a Lorna Cepeda más de dos millones de seguidores en Instagram, quienes no han dudado en expresarle sus mejores deseos por su reciente compromiso matrimonial.

El lunes 23 de mayo, Lorna Cepeda anunció a través de su cuenta de Instagram que, pese a sus ideas de hace unos años, aceptó la propuesta de matrimonio de su actual pareja, el empresario Juan David Morelli.

“2004 me preguntaron: Lorna, te volverías a casar??? Mi respuesta fue : NO. 2022: Te casarías conmigo??? SI, SI, mil veces SI!!!! ❤️”

En su publicación, que acompañó con un video que recopila momentos felices al lado de su pareja, la actriz de telenovelas explicó qué la hizo cambiar de opinión sobre el matrimonio.

“No soy mucho de expresar cosas románticas, el que me ha seguido sabe que es así! Pero Hoy quiero compartir mi felicidad, este hombre, un gran compañero, que me hizo cambiar mi pensamiento, mi sentido de la pareja, con el que he aprendido bastante, con el que vuelvo a creer en que dos, es más chevere, al que amo profundamente , tuve que vivir muchas cosas para llegar a este momento, y saben que? Todo ha valido la pena! Dios nos bendiga siempre! Y nos bendiga a todos!”

Lorna Cepeda