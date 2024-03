Lorena Herrera -de 57 años de edad- fue el centro de atención y desató una pelea en pleno chacaleo.

Lorena Herrera está capturando la atención por el estreno de Siempre Reinas 2, mismo que provocó una fuerte pelea entre la prensa.

La actriz decidió apaciguar el ambiente de los medios que esperaban sus declaraciones, y lo hizo de una manera inteligente accediendo a las entrevistas que fueran necesarias.

Siempre Reinas 2, el reality show de Netflix, se estrenó en medio de una calurosa discusión entre Lorena Herrera y Lucía Mendez.

Misma que provocó que Lorena Herrera fuera cuestionada por la prensa y se generara una pelea entre reporteros.

Las declaraciones de Lorena Herrera fueron interrumpidas en una pelea que tuvo lugar en pleno chacaleo, situación que la actriz pudo resolver sabiamente.

Aunque todo parecía normal, el ambiente se intensificó entre dos reporteros que empezaron a discutir.

Debido a que, según uno de ellos, la luz de la cámara de su colega estaba aparentemente arruinando su material.

Al notar la discusión, Lorena Herrera decidió otorgarle la oportunidad de una entrevista en privado al reportero que estaba incomodando con la luz a los demás.

Expresando que también la estaba dejando ver mal con la luz directa a su cara.

“Amigo, hazme un favor, esta luz no me está ayudando, ¿te parece bien si te doy la entrevista aparte?”

Sin mas inconvenientes, el reportero se retiró del chacaleo y le agradeció a Lorena Herrera por las atenciones.

En el nuevo avance de Siempre Reinas 2, se mostró una “probadita” de lo que los fans verán en la segunda temporada del reality show.

En la que, al parecer, las discusiones y polémicas estarán a la orden del día... al menos entre Lorena Herrera y Lucía Méndez.

Ambas protagonizaron una áspera discusión que estuvo a punto de salirse de control cuando Lucía Méndez le reclamó a Lorena Herrera el trato que recibió durante Siempre Reinas.

Ante esto y apaciguando los ánimos de los reporteros, Lorena Herrera reaccionó a la pelea que tuvo con su compañera Lucía Méndez.

La actriz explicó que fue muy incómoda la pelea, ya que fue la primera escena que grabaron para Siempre Reinas 2.

“Muy incómodo, realmente yo no soy una persona que acostumbra a pelearse con mis compañeras actrices y a lo largo de mis 35 años de trayectoria que tengo, yo nunca me he enojado con nadie”.

Lorena Herrera