Lizbeth Rodríguez presume su lencería junto a Celia Lora (FOTO)

Lizbeth Rodríguez no tiene problema en presumir su cuerpo y esta vez no fue la excepción, pues la conductora se encontró un poster de Celia Lora y no dudó en presumir su lencería junto a la foto de la playmate, quien también es su amiga.

La conductora de infieles acudió a Pachuca para grabar su programa y en un baño se encontró con el poster de Celia Lora, por lo que no perdió la oportunidad para posar junto a ella con una sostén morado y un pantalón azul.

Lizbeth Rodrpiguez (Instagram/@Lizbethrod´riguezoficial)

Publicó las fotografías en su Instagram con la descripción: “Lo que una se encuentra en Pachuca, mi amor Celia Lora. Te amo mi amor”.

Lizbeth Rodrpiguez (Instagram/@lizbethrodríguezoficial)

También posó en calles de Pachuca usando solamente su sostén, pijama y calcetas e incluso hizo algunas muecas. Lizbeth y Celia Lora son amigas, y en otra ocasión protagonizaron una candente escena en Instagram donde hubo rosas y besos.

Lizbeth Rodríguez (Instagram/@lizbethrodpriguezo)

Ambas se han dedicado mensajes de cariño y ahora la conductora aprovechó que se “encontró” con su amiga para tomarse fotografías casuales en las calles de Pachuca.

Celia Lora y Lizbeth Rodríguez protagonizan ardiente escena en Instagram 🥵🔥 pic.twitter.com/AdOJ6qGOjw — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) February 2, 2022

Lizbeth Rodríguez viajó a Pachuca para exponer infieles

La conductora tiene su propio programa en YouTube llamado Infieles con Lizbeth Rodríguez, donde se encarga de desenmascarar parejas que no son tan leales.

A través de sus redes sociales, Lizbeth Rodríguez informó que estaría en Pachuca haciendo varios videos para su canal de YouTube y dijo que los hidalguenses eran “bien infieles”.

En videos la conductora señaló que se encontró varios casos de infidelidad y algunos la dejaron sorprendida, pues no había encontrado infieles “de esta calaña como los de Pachuca”.

Lizbeth Rodríguez (Instagram/@lizbethrodriguezo)

Lizbeth Rodríguez acudió a restaurantes, plazas e incluso al “El Reloj”, en plaza Independencia y finalizó sus grabaciones en un antro de esta ciudad.

Comentó que le llamó la atención a todo su equipo que casi nadie se sorprendió, porque en Pachuca todos saben quien anda con quien.

La youtuber estuvo cinco días en Pachuca y comenzó a ofrecer dinero a las parejas para que dejaran que les revisara su celular, pero desde el principio hubo problemas con los involucrados ya que encontró varios casos de infidelidad.

Seguidores de Lizbeth Rodríguez acudieron hasta el lugar donde encontraba grabando para aprovechar y fotografiarse con ella, ya que se ha vuelto famosa por su labor de desenmascarar infieles.