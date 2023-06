Durante una entrevista, Leticia Calderón habló sobre la salud de su exesposo Juan Collado quien recientemente sufrió un ataque isquémico transitorio.

Y a pesar de que, hubo momentos de gravedad, Leticia Calderón -de 54 años de edad- señaló que no se preocupa por la herencia de Juan Collado.

‘Porque para eso ella trabaja’, señaló Leticia Calderón cuando se le preguntó si sus hijos con el político estarían contemplados en este documento.

Durante una entrevista para ‘Sale el Sol’, a Leticia Calderón la cuestionaron sobre el testamento de su exesposo Juan Collado.

Esto luego de que debido a un taque isquémico transitorio, Juan Collado fuera trasladado del reclusorio Norte de la Ciudad de México a un hospital para atenderlo de emergencia.

Y a pesar de que la actriz señaló que estaba al tanto del estado de salud del papá de sus hijos, contó que hasta el momento sus hijos no han tenido comunicación directa con él.

Por lo que cuando le preguntaron del testamento de Juan Collado y si tiene conocimiento de que sus hijos puedan aparecer en él, la intérprete contestó de manera tajante que no.

De acuerdo con Leticia Calderón, no le interesa el dinero de su expareja, ya que ella tiene ‘40 años trabajando por y para sus hijos’ y no necesita de nadie.

“No tengo la menor idea, y no es un tema que me preocupe, no es un tema que me preocupe porque yo tengo 40 años trabajando por y para mis hijos, siempre han tenido una mamá que ha visto por ellos en todos los sentidos, entonces yo he trabajado y seguiré trabajando para ellos”.

Leticia Calderón