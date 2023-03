Los hijos de Leticia Calderón y Juan Collado también sufrieron al saber que su papá seguirá en la cárcel.

Información difundida por El Universal, asegura que la Fiscalía General de la República, habría exonerado a Juan Collado desde 2020.

A casi cuatro años de su detención, Juan Collado permanece en el Reclusorio Norte y su esposa, Yadhira Carrillo daba por hecho que el abogado sería liberado.

Sin embargo, las autoridades no han determinado que Juan Collado obtenga su libertad y deberá seguir su proceso judicial en prisión.

Hasta el momento se desconoce el proceso que debe enfrentar Juan Collado, tras surgir un documento donde presuntamente se le exonera de:

Leticia Calderón, exesposa de Juan Collado, reaccionó a la posible libertad de Juan Collado y contó cómo lo tomaron sus hijos.

Juan Collado y Leticia Calderón, de 54 años de edad, tuvieron dos hijos:

La actriz mencionó que ella y sus hijos están felices con la esperanza de que Juan Collado deje la prisión, tras casi cuatro años.

“Estamos híper felices. Sí, claro yo les comenté y Luciano se puso a gritar de felicidad, a aplaudir, a brincar, me decía ‘mamá, ¡qué felicidad!, le voy a perdonar su abandono, no importa porque es mi papá y lo quiero’, y yo, es que de eso se trata, de festejar esta gran noticia”

Menciona que su hijo Luciano fue el más efusivo con la noticia, quien manifestó que estaba dispuesto a perdonar a Juan Collado por su abandono.

Pero, Carlo -hijo menor de Leticia Calderón- está más incrédulo sobre la libertad de su padre, pero su esperanza de volverlo a ver no se pierde.

Leticia Calderón fue cuestionada sobre qué fue lo que Juan Collado le hizo a Luciano, para que él esté dispuesto a perdonarlo.

La actriz mencionó que desconoce qué ideas pasan por la cabeza de su hijo mayor, pero cree que tiene que ver con los cuatro años de ausencia de Juan Collado.

“Yo supongo que sí, no sé qué pasa por la mente de mi hijo, finalmente, yo lo que me toca aparentemente es que él ha sufrido una gran ausencia, no sé si de estos cuatro o de toda la vida, no sé si tenga la esperanza de que Juan lo vea mucho más seguido, porque ha hablado con Luciano muy pocas veces, con Carlo más seguido, no diario, por supuesto”.

Leticia Calderón