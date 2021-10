Leticia Calderón hace donaciones a ‘La Casa del Actor’, luego de que se diera a conocer que la casa de descaso de los adultos mayores estaba en crisis económica.

Leticia Calderón habló sobre las donaciones que hizo para ‘La Casa del Actor’, las cuáles dijo no era por presunción sino, como apoyo a quienes les brindaron alegría.

La actriz Leticia Calderón, publicó en su cuenta de Instagram, fotografías en donde se le puede ver haciendo donaciones a ‘La Casa del Actor’.

Recientemente se dio a conocer que la casa de descanso para actores retirados, vivía una crisis económica, por lo que incluso comenzó una recaudación de fondos.

‘La Casa del Actor’, pertenece al Sindicato ‘ANDA’, sin embargo, este se declaró con problemas económicos desde hace años, por lo que dejó de apoyar al asilo.

Ahora fue Leticia Calderón quien se sumó a la causa de apoyo a los adultos mayores, haciendo donaciones de varios utensilios que serán de ayuda para los exactores.

Por si fuera poco, la actriz mostró como no solo mandó las donaciones, sino que ella misma ayudó a cargar y trasladar esta ayuda.

En una entrevista presentada en ‘Sale el Sol’, Leticia Calderón dijo haber donado bases de cama, ollas, vasos, tenedores, cuchillos, jarras y cafetera.

Leticia Calderón hizo donaciones a ‘La Casa del Actor’, para apoyar a los adultos mayores que residen ahí, misma acción que dijo no es sinónimo de riqueza.

La actriz señaló que más allá de que se pudiera pensar que hacer donaciones es sinónimo de riqueza, subrayó “no es así”.

“No es presunción y tampoco me sobra el dinero, pero no me cuesta nada, ayudar a una o dos personas”.

Leticia Calderón, actriz.