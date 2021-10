Leticia Calderón revela quién se hará cargo de sus hijos si ella muere, luego de alarmar a sus seguidores por aparecer en el hospital; ¿se tratará de Juan Collado?

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, Leticia Calderón que en esta ocasión tuvo miedo de que le pasará algo durante su cirugía.

Es por ello por lo que decidió dejar indicaciones precisas sobre que se debe de hacer en caso de que ella muriera.

Leticia Calderón reveló que tuvo que someterse a una cirugía luego de que le detectaron que tenía piedras en su vesícula. Era necesario operarla ya que podría presentar mayores problemas en su salud.

“El doctor me dijo: ‘Si fueran piedras más grandes, no me preocuparían, pero estas sí porque el día de mañana sí pueden provocar dolor o llegar de urgencia al hospital’”

En el video Leticia Calderón confesó que tuvo mucho miedo, pues comenzó a pensar qué pasaría con sus hijos en caso de que ella muriera.

“En esta ocasión sí tuve mucho miedo, ya me habían operado en otras ocasiones, de otras cosas hace muchos años, y no había sentido miedo, no estaba nerviosa, pero sí me entró esta cuestión de que, si falto yo en este momento, ¿qué pasaría con mis hijos?”

Leticia Calderón