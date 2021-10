Leticia Calderón niega arreglos estéticos: “Nunca he necesitado operaciones”

Leticia Calderón negó haberse hecho arreglos estéticos. “Nunca he necesitado operaciones”, sostuvo, desmintiendo las versiones difundidas por una revista.

A principios de octubre se informó que Leticia Calderón estaba hospitalizada, por lo que debió tomar importantes decisiones, como determinar la custodia de sus hijos.

Según la revista, Leticia Calderón también aprovechó su ingreso al quirófano para mejorar su apariencia, sometiéndose a una liposucción y a un aumento de busto.

Leticia Calderón negó tajantemente dicha versión, durante una entrevista para el programa “Despierta América”, mostrándose decepcionada de la revista.

La actriz dijo sentirse a gusto con su cuerpo y por ello no cree necesitar arreglos estéticos. También, afirmó que si hubiera ingresado al quirófano por esa razón, no lo negaría:

Para demostrar que su cuerpo sigue igual que antes de ser hospitalizada, Leticia Calderón se movió un poco en su asiento y preguntó a sus entrevistadores:

“¿Me ves algo?... o sea, soy la misma, talla de siempre… y además tampoco lo ocultaría, o sea, si no oculto las arrugas ni la celulitis, ni mis canas, ¿por qué me avergonzaría?, ¿qué tendría de malo hacerme algo? .... Mañana si me opero, si me pongo, si me pinto, si me hago, se me va a notar”

Leticia Calderón