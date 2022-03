Leticia Calderón estuvo a punto de morir por un broncoespasmo, la actriz compartió que se espantó mucho ya que por unos momentos pensó que sus hijos la podrían encontrar muerta en el baño.

En entrevista con varios medios de comunicación, Leticia Calderón señaló que hace unos días había terminado en el hospital luego de que no podía respirar.

Leticia Calderón se mostró muy agradecida con los medios de comunicación por no preguntarle a sus hijos nada sobre su papá Juan Collado, pues señaló que es un tema muy delicado.

Leticia Calderón (Agencia México)

Leticia Calderón sintió que se iba a morir al no poder respirar

Leticia Calderón se habría estado enfrentando algunos problemas en su salud, pues a principios del mes de febrero se reveló que se había contagiado de Covid-19 por segunda ocasión.

En conversación con varios medios de comunicación, Leticia Calderón confesó que hace unos días terminó en el hospital, luego de que presentó algunos problemas para respirar.

En el video compartido por el programa ‘Sale el Sol’, Leticia Calderón señaló que se asustó mucho ya que sentía que se moría.

“Hace poco me dio un espasmo bronco respiratorio y sentí que me ahogaba, que me moría. Me asuste muchísimo” Leticia Calderón

Leticia Calderón destacó que su hijo Luciano le pidió que no lo dejará solo porque no sabía que iba a ser sin ella.

“Termine en el hospital y Luciano me decía mamá no me puedes dejar, que voy a hacer sin ti” Leticia Calderón

Durante su conversación, Leticia Calderón reconoció que esta situación le ayudó para abrir los ojos y reflexionar sobre lo qué hubiera pasado si de verdad hubiera perdido la vida.

Leticia Calderón destacó que en esos momentos solo pensaba en lo que iba a suceder con sus hijos pues sintió que por algunos momentos no podía respirar.

“Te juro por Dios que si me abrió los ojos de decir ‘qué tal si me hubiera muerto, de verdad sentí que me moría, no pude respirar por un par de minutos o no sé cuánto fue a mí se me hizo eterno y yo ya me imaginaba que mis hijos me encontraban muerta en el baño” Leticia Calderón

En el video Leticia Calderón señaló que tras está experiencia se encuentra preparando a sus hijos para que se encuentren preparados para vivir solos.

“Me dio un sentimiento que digo, por eso tenemos que apurarnos a que aprendas a hacer las cosas para que yo el día de mañana que yo me tenga que ir esté preparado para vivir solo” Leticia Calderón

Leticia Calderón agradecida de que los reporteros no les pregunten a sus hijos sobre Juan Collado

En el video Leticia Calderón se mostró muy agradecida con los medios de comunicación de que no les preguntaran a sus hijos sobre su papá Juan Collado.

Leticia Calderón reconoció que es un tema muy delicado por lo que destacó el comportamiento que habían tenido los reporteros.

“Cuando vamos a una alfombra o algo me da miedo que les vayan a preguntar y ahorita de verdad les agradezco muchísimo que no les pregunten cosas que les puede doler y sacarlos de onda. Si me doy cuenta que son muy discretos cuando estoy con ellos” Leticia Calderón

Sobre la supuesta carta en donde Juan Collado señaló a Angélica Rivera por presunto abuso de poder, Leticia Calderón destacó que no se encuentra enterada del caso, pero ella no cree que sea verdad.

“No sé si sea real o sea mentira, no me gustaría contestarte algo que no tengo la certeza de si existe o no. Personalmente no lo creo, pero no sé” Leticia Calderón