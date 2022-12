El cantante de León Larregui de la banda Zoé hizo un Canelo y estalló contra Messi, la Selección de Argentina y la esclavitud.

León Larregui estuvo atento al partido del 3 de diciembre entre la Selección de Argentina y la Selección de Australia en el mundial de Qatar 2022 y reaccionó como Saúl “El Canelo” Álvarez contra Messi.

El vocalista de Zoé comenzó a publicar varios mensajes en su cuenta de Twitter sobre Messi, Argentina y la FIFA; según León Larregui, sus comentarios solo están relacionados con el fútbol y no tiene nada en contra del país sudamericano.

León Larregui comenzó con el comentario “No eres Maradona, Messi, relájate!!”, cuando iba el segundo tiempo del partido entre Argentina contra Australia, en el que la albiceleste ganó y se coló cuartos de final en el mundial de Qatar 2022.

Luego, el cantante de la banda Zoé arremetió contra la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la corrupción de la institución que según él, habría para favorecer a la Selección de Argentina:

“Igual me cae rebien, pero me caga la corrupción de la FIFA, que no ha puesto a Argentina frente a un equipo de verdad. Pero bueno, será más placentero verlos caer y de goliza. Será maravilloso”.

León Larregui