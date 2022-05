Sin temor al qué dirán, Lele Pons muestra su celulitis y Guaynaa le hace el mejor comentario. Vía Instagram, la influencer publica una nueva fotografía que evidencia las imperfecciones de su cuerpo, específicamente las de sus piernas.

En la nueva instantánea, Lele Pons, de 25 años de edad, muestra las marcas de celulitis en sus muslos que le ha regalado el paso del tiempo.

Sus seguidores, además de aplaudir el valor de Lele Pons, le hacen saber lo bella que es y cuánto la admiran: “Qué bonita eres”, “Te amo”, “Hermosa”, “Esta chica es muy caliente”, “Libre”, “Lele eres una diva”,

“Nos pasa a todas las mujeres y es normal, no debemos avergonzarnos”, “No eres real, ¿acaso la cámara trae truco?”, “Una chica hermosa nos representa”, se le entre comentarios.

Lele Pons muestra su celulitis (@lelepons / Instagram)

Guaynaa reacciona a las imperfecciones de Lele Pons

No hay duda, Lele Pons tiene de novio a una gran persona y es que Guaynaa ha reaccionado de la mejor forma a las marcas de celulitis de la cantante, ¿cómo? las ignora.

Así es, el cantante pasa por alto la celulitis de su novia, en esta ocasión no aplaude su valor y nada tiene que ver con ser una persona grosera, en su lugar, le lanza un travieso piropo:

“Ya saben porque estoy saludable. Pura proteína se come en casa”, dice en referencia a que Lele Pons no le sobra ni le falta nada, para sus ojos ella es perfecta.

Guaynaa reacciona a celulitis de Lele Pons (@lelepons / Instagram)

¿Lele Pons y Guaynaa ya están pensando en boda?

No, lamentablemente aún no, pese a que ya viven juntos, Lele Pons y Guaynaa aún no piensan en boda. Los cantantes dejaron a sus fans con las ganas de verlos caminar por el altar hace unas semanas.

Y es que Guaynaa le jugó una broma a la sobrina de Chayanne, le hizo creer que estaba a punto de hacerle “la gran pregunta”.

Verás, un buen día salieron a dar una paseo cuando de pronto, Guaynaa se detuvo, se puso de cunclillas y …se amarró sus agujetas, al respecto, Lele Pons se quedó perpleja y un poco decepcionada, igual que sus millones de fans.