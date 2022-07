En redes sociales Kimberly Flores acusó haber sido víctima de un robo durante sus vacaciones a la Rivera Maya, Playa del Carmen.

El robo, aunque no fue de una suma trascendente, habría afectado notablemente a Kimberly Flores debido al esfuerzo que le costo conseguirlo.

Además destacó la modelo guatemalteca de 33 años de edad el lugar en donde sucedió el robo la habría indignado; sin embargo, no dijo el nombre del establecimiento.

Kimberly Flores aseguró no haber puesto ninguna denuncia pero se mostró decepcionada del establecimiento además de sentirse confundida por los motivos del robo.

Durante un live en su oficial de Facebook Kimberly Flores acusó haber sido víctima de un robo durante sus vacaciones de su aniversario de bodas.

De acuerdo con Kimberly Flores el robo tuvo lugar en un spa ubicado en un lugar de renombre al cual acudió para hacer un tratamiento facial.

Y aunque la perdida económica del robo no fue trascendente la modelo se mostró molesto ya que se trataba de sus lentes graduados.

“Pierdo mis lentes, no pierdo... me los robaron, así lo puedo decir”

En su video la modelo explicó que se quito lo lentes para regir el tratamiento y que no se preocupo por ellos debido al lugar en que se encontraba.

“Cometo un error, mis lentes y los dejo en el baño. Me pongo la bata, meto mi billetera y todo en llave. Pero vas a un spa que esta en buen lugar, no lo pensé”

Sin embargo, cuando los buscó o pudo encontrarlo peso a que le preguntó al gerente y todos los trabajadores del establecimiento.

El robo dijo Kimberly Flores le afectó ya que el obtener sus lentes graduados fue un actividad bastante problemática a la cual le invirtió tiempo y esfuerzo.

“Tanto que me costó mandar a hacer esos lentes con la graduación, acostumbrarme a ellos que cuando me los pongo me los roban”

Kimberly Flores