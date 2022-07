El día 27 de julio del 2022 Kimberly Flores de 33 y Edwin Luna de 34 años celebraron su tercer aniversario de bodas por la iglesia.

Y con motivos de celebración Kimberly Flores y Edwin Luna se fue de vacaciones sin sus hijos a la Rivera Maya en Playa del Carmen.

Y como si el viaje fuera poco Kimberly Flores y Edwin Luna intercambiaron algunos lujosos regalos entre ellos para conmemorara la fecha.

A través de sus cuenta oficial en Facebook Kimberly Flores compartió un video recopilatorio de sus vacaciones de aniversario con Edwin Luna.

En este video la modelo guatemalteca, Kimberly Flores mostró cuales fueron los regalos que intercambiaron y que disfrutaron juntos.

Y es que lo regalos, en esta ocasión, fueron actividades las cuales la pareja realizó dentro del hotel en el cual se estaba hospedando.

Por su parte Kimberly Flores le regaló a Edwin Luna una sesión de spa completa la cual incluyo además del masaje, jacuzzi, bebidas y postres.

Y el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna optó por regalare algo más convencional y romántico a su esposa, una cena a la orilla de la playa.

Para la cena la pareja se vistió de manera formal y siguiendo un camino de pétalos llegaron a la orilla de la playa donde bajo una carpa, cenaron con la puesta del sol.

En su cuenta de Instagram Edwin Luna compartió una publicación dedica a la celebración de su aniversario de bodas con Kimberly Flores.

Y en su publicación Edwin Luna aseguró haber experimentado sonrisas y lágrimas que lo han hecho “madurar” a lo largo de su matrimonio.

“He disfrutado no solo las sonrisas, si no también las lágrimas que me enseñaron tantas cosas y me ayudaron a madurar.”

Edwin Luna