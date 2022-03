Mariah Carey demanda a hermano que la acusó de difamación

La cantante estadounidense Mariah Carey demandó a su hermano mayor, quien la acusó de difamación e inició un proceso legal en su contra.

En septiembre de 2020, la exnovia de Luis Miguel lanzó a la venta su biografía titulada ‘The Meaning of Mariah Carey’, que debutó en el número 1 en la lista de los más vendidos del New York Times.

El contenido del libro no le agradó a su hermano Morgan, quien decidió demandarla argumentando que lo describió falsamente como un niño violento.

”Este libró está hecho de mis recuerdos, mis percances, mis luchas, mi supervivencia y mis canciones. Escribirlo fue increíblemente difícil, humillante y curativo. Mi sincera esperanza es que te trasladen a una nueva comprensión, no solo sobre mí, sino también sobre la capacidad de recuperación del espíritu humano” Mariah Carey

Fall in Love at Christmas, Mariah Carey (@mariahcarey - Instagram)

¿Por qué Mariah Carey demandó a su hermano?

Mariah Carey afirma que las partes del libro que su hermano considera difamatorias, “son sustancialmente verdaderas”, según el reporte del sitio Page Six.

Fue por ello que, según el portal, Mariah Carey decidió demandar a su hermano, para que sea él quien pague los costos generados del proceso legal que él mismo inició por difamación, en 2021.

Mariah Carey agregó que no hizo públicas las declaraciones sobre Morgan “con malicia”, por lo que debe probar sus señalamientos legalmente.

Mariah Carey (@MariahCarey)

Jueza declara que aparte de difamación, Mariah Carey debe enfrentarse a dos acusaciones más

En febrero pasado, la jueza Barbara Jaffe decretó que Mariah Carey debería enfrentarse a dos acusaciones más por parte de su hermano Morgan.

Esto, luego de haber rechazado 14 declaraciones, al encontrar que eran opiniones muy exageradas y no llegaban al nivel de difamación.

Los dos señalamientos que siguen contra Mariah Carey son en referencia a que su hermano Morgan:

Vendía cocaína

Golpeaba a su madre

En una ocasión contrató a un sicario

Era un borracho.

Por ahora el hermano de Mariah Carey ha guardado silencio y no se ha pronunciado ante el recurso legal que interpuso la cantante de ‘All I want for Christmas is you’.