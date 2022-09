Rubí quedó en el quinto lugar en La Academia, pero cree que ella tenía una desventaja sobre todos los demás, nula preparación musical, por ello, no le importa lo que piensen de ella.

Hablando específicamente de Lolita Cortés, Rubí de 20 años de edad, dijo que no le importa lo que la jueza piense de su talento musical, pues ella tiene sus objetivos puestos.

Asimismo, negó ver como una ofensa que la llamen ‘la nueva Jolette’ e incluso dijo que podría buscarla, debido a que busca abrirse oportunidades en la tv mexicana.

A diferencia de lo que algunos pudieran pensar, Rubí, conocida como ‘La quinceañera’, negó que sea una ofensa que la comparen con Jolette, la exparticipante de La Academia.

Debido a las duras críticas que Jolette de hoy 38 años de edad, recibía cuando era parte de La Academia, por su poco talento en el canto, Rubí comenzó a ser comparada con ella.

Y es que así como pasó con Jolette, Rubí también fue muy criticada por Lolita Cortés, la jueza más dura del reality show, aunque luego de dijo Ruviliver.

Sin embargo, Rubí señaló que para ella no es una ofensa su comparación con Jolette y dijo que al contrario, podría buscarla para que la apoye en seguir con su carrera en televisión.

Sumado a ello, Jolette así como Rubí, ha aplaudido la valentía de la exalumna de La Academia, frente a los jueces y las críticas del reality show.

Rubí fue clara al decir que está enfocada en su carrera musical, así que aunque a Lolita Cortés de 51 años de edad, diga que no tiene talento, a ella no le importa.

Señaló que a diferencia de los otros cuatro finalistas de La Academia, ella llegó al reality show con nula experiencia y sin tener carrera hecha en México.

Por lo que se aplaudió el haber obtenido el quinto lugar en La Academia, “hay una gran diferencia del primer concierto al último”, sostuvo a Berenice Ortiz.

Sumado a ello, dijo que tiene planeado seguir con su carrera en el medio artístico y que le tiene sin cuidado lo que Lolita Cortés piense de ella, “yo la respeto, pero no me importa”.

“No le guardo ningún rencor, no le he hecho nada, independientemente del pensamiento que tenga de mí, voy a ser sincera, no me importa”.

Rubí, exalumna de La Academia.