Laura Zapata -de 68 años de edad- asegura que Thalía se llevó las cenizas de su mamá a otro país.

Han pasado 13 años de la muerte de Yolanda Miranda Mange, mamá de Laura Zapata y Thalía, de 53 años de edad.

A pesar de los años, Laura Zapata todavía le tiene rencor a Thalía por llevarse las cenizas de su mamá a Nueva York.

Thalía se llevó las cenizas de Yolanda Miranda Mangue a Estados Unidos y Laura Zapata no lo olvida, por lo que no dudó en reclamarle.

Recientemente se rumoró que Thalía y Camila Sodi -de 38 años de edad- estaban peleando por las cenizas de Ernestina Sodi.

Laura Zapata mencionó que no creía que esto fuera verdad, pues Ernestina Sodi fue sepultada.

Pero, la actriz recordó que tras la muerte de su madre en 2011, Thalía se llevó las cenizas de su mamá sin avisarle a nadie.

“Cuando mi madre murió yo no la volví a ver, porque se la llevó a un cementerio que no sé ni dónde está, yo no volví a ver a mi madre. Lo más fuerte de esto es que mi abuela sufrió mucho”

Laura Zapata