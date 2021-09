Laura Zapata envía mensaje a Thalía respectó al cuidado su abuelita

Durante una entrevista en el programa ‘Ventaneando’, Laura zapata habló sobre como su abuelita y de Thalía, Doña Eva Mange sigue luchando por recuperar su salud.

Y es que contó Laura Zapata, su abuelita se encuentra luchando con otras lesiones, una doble fractura de piernas.

De acuerdo con Laura Zapata su abuelita “tiene fracturada las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, un piecito, fisura en una rodilla”.

Sin embrago, Laura Zapata dijo ella se enteró un poco tarde debido a su trabajo y a que los enfermeros le ocultaron la información.

“La primera pareja (de enfermeros) no me dijo nada, hasta que hicieron cambios me dijeron ‘¡señora mire cómo está su abuelita!’ y dije ‘¿qué?’, el pie todo morado, hinchado”

Laura Zapata