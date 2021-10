A través de las redes sociales se viralizó un video en el que se mostraba a Laura León aprovechando las ofertas de la tienda ‘Ross’ en Estados Unidos.

Tras la controversia generada, Laura León ofreció una entrevista con varios medios en donde destacó que no le importa lo que puedan decir ya que ella aprovechó las ofertas que encontró.

Laura León (Captura de pantalla)

Laura León dice que lo malo hubiera sido que la cacharan robando

En el video presentado por el programa Hoy, Laura León fue cuestionada sobre la polémica que causó su video, pero destacó que no le importa lo que puedan decir de ella ya que malo sería que estuviera robando.

Laura León presumió que se compró de todo ya que había unas ofertas muy grandes por lo que tuvo la oportunidad de adquirir todo lo que le gustó.

“Íbamos al aeropuerto y me dice el chofer que había varias tiendas, estaban esas y ¡vi unos ofertones bárbaros!... ¡tesoros!... ¡De todo!, ¡de todo me compré!, ¡todo lo que me gustó me lo compré!” Laura León

Al ser cuestionada sobre las críticas que recibió, Laura León destacó que no le da importancia ese tipo de comentarios. De manera contundente resaltó que no le da pena, ya que es una persona libre y no se encontraba haciendo nada malo.

“No, no supe nada de eso ni me interesa, yo hago lo que yo quiero, soy libre tesoritos. No (me da pena), ¿por qué?, al contrario, ¡claro que no!, pero problema si estuviera robando” Laura León

Laura León revela que no le soltó el tesorito a Andrés García

Laura León también fue cuestionada sobre los halagos que le realizó Andrés García. De inmediato la cantante agradeció las palabras del actor y aseguró que es una gran persona.

“¡Ah, qué lindo Andresito!, gran compañero de trabajo, un hombre guapísimo, profesional, de verdad lindo” Laura León

Al ser cuestionada sobre si mantuvo un romance con Andrés García, Laura León puntualizó que jamás le entregó su tesorito, aunque la cortejó.

“No, no solté el tesorito”. Claro que sí (me cortejó), ¿quién no se me va a insinuar tesoros?, ¡por favor!, no nada (le faltó), nada, no existió el momento nada más” Laura León

Galilea Montijo asegura que hay ofertas muy buenas donde compró Laura León

Al regresar de la nota Galilea Montijo apoyó las declaraciones de Laura León, pues destacó que cada quien es libre de comprar donde quiera. Además destacó que muchas personas van a esa tienda.

La conductora consideró que la persona que la grabó hizo mal pues también estaba comprando ahí. Galilea Montijo incluso destacó que venden unas cosas muy buenas para el hogar.