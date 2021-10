Pese a que Laura G se dijo feliz de haber sido eliminada del reality de canto de Venga la Alegría debido a que lo suyo es la conducción, lo cierto es que volvió a subirse al escenario de “Quiero Cantar”.

Como era de esperarse, Laura G volvió a horrorizar a la audiencia de TV Azteca con su interpretación de la canción “Volaré”, actuación que el público suplicaba acabará lo más rápido posible.

“Ay no por favor”, “Ya siéntese señora”, “Muy bonitas las chicas de flamenco pero nada más”, “Que no entre por favor”, “Cuándo van a entender que no canta”, escribía la audiencia de VLA en redes sociales durante su actuación.

Críticas que Laura G ignoraba pues en aquel momento se entrega al escenario a fin de recuperar su lugar en la competencia que se rehusa a terminar ahora que “Las estrellas bailan en Hoy”, reality de Televisa, está de regreso.

Sin embargo, su esfuerzo no fue recompensado ya que el comediante Carlos Eduardo Rico, quien también fue invitado a “La revancha” de Quiero Cantar, se ganó un lugar en la competencia, es decir, ella fue eliminada.

Laura G es eliminada de "La revancha" de "Quiero Cantar" (@vengalaalegriatva / Instagram)

Audiencia de Laura G celebra su eliminación de “Quiero Cantar”

Al igual que la primera vez que fue eliminada del reality de Venga la Alegría “Quiero Cantar”, la audiencia celebró el fracaso de Laura G.

“Nos deshicimos de Laura G por segunda vez. Fiesta en mi casa”, “Que bien que el público demostró que para nada cae la señora”, “Gracias diosito, agradezco los finales felices”, “Señor me haz mirado a los ojos”

“Laura G no merece estar en Quiero Cantar ni en Venga La Alegría”, “Laura no entró, olé olé”, “95% de los votos fueron para que se quedará Carlos Eduardo”, se lee entre los comentarios del video de la decisión final del público.

¿Por qué salió Laura G de “Quiero Cantar”, la primera vez?

Fue el pasado 27 de agosto cuando Laura G quedó eliminada de la competencia “Quiero Cantar”, la razón fue su mal desempeñó en la interpretación de la canción “Fue un placer conocerte” de Juan Gabriel.

Aunque la producción ayudó a la conductora al invitar a Jaime Valera, imitador del Divo de Juárez, a cantar con ella, Laura G no convenció a la audiencia.