Laura Flores estuvo a punto de morir. Una semana previa a Semana Santa, la actriz sufrió un microinfarto cerebral por lo que fue llevada al hospital de emergencia.

A través de su cuenta de Instagram, Laura Flores reveló haber sufrido un microinfarto cerebral tras haberse realizado un tratamiento estético.

Esto aún cuando tal procedimiento se lo ha realizado a lo largo de 20 años y con su dermatólogo de confianza, pero ¿qué fue lo que pasó?

Laura Flores sufre microinfarto cerebral tras someterse a este tratamiento estético

Hace unas semanas, Laura Flores -de 60 años de edad- acudió al dermatólogo para realizarse una escleroterapia, tratamiento estético que se ha realizado a lo largo de 20 años.

Y es que Laura Flores suele practicarse la escleroterapia para ocultar las pequeñas venas que sobresalen de sus piernas.

La propia relata que a pocos segundos de ser inyectada comenzó a tener una sensación extraña en el rostro, el cual se le paralizó.

“Se me paralizó mi brazo derecho y la mitad de la cara, yo no podía hablar ni articular palabra es una sensación espantosa” Laura Flores

Después de 40 segundos, Laura Flores recuperó el habla y logró gritarle al doctor, quien decidió junto a la hermana de la actriz llevarla a emergencias, había sufrido un microinfarto cerebral.

“Me llevaron al médico, me estabilizó el cardiólogo y después me fui a Estados Unidos porque es donde vivo y tengo mi seguro” Laura Flores

Laura Flores estuvo a punto de morir

Laura Flores estuvo hospitalizada dos días, tiempo en que le realizaron varios estudios para determinar la razón del microinfarto cerebral que sufrió.

Médicos descubrieron una pequeña luz blanca en su cerebro, era nada menos que la cicatriz de un coágulo de sangre que se estaba formando a causa de la escleroterapia que Laura Flores se realizaba cada 6 meses.

Por lo que la actriz aconseja a las personas que se realizan ese tratamiento estético no acudir a un dermatólogo aunque esté certificado sino con un especialista.

“Si están pensando realizarse este tratamiento, yo ya lo tengo prohibido, si ustedes están pensando en esto vayan con un angiólogo para que les haga un estudio profundo y sepan su propensión a generar coágulos” Laura Flores

Por supuesto, la actriz ya no piensa someterse a este tratamiento estético así como no culpa a su dermatólogo ya que por muchos años el tratamiento -aparentemente- no afectó su organismo.

Actualmente Laura Flores se encuentra grabando la telenovela “Tu vida es mi vida” donde comparte créditos con Valentino Lanús y Susana González, de 48 y 50 años de edad respectivamente.