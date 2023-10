Laura Flores -de 60 años de edad- grabó un video desde un aeropuerto en el que se muestra llorando, pues se sinceró respecto al dolor que siente por separarse de sus hijos.

Y es que la icónica actriz puso rumbo hacia México por cuestiones de trabajo, pues pronto dará inicio su participación en una nueva telenovela.

Sin embargo Laura Flores dijo sentirse vulnerable, pues entre lágrimas expresó el sentimiento de tener que separarse de sus hijos para salir a trabajar.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Laura Flores compartió un video con sus seguidores en el que deja ver el lado más vulnerable de la maternidad.

La actriz se mostró particularmente sentimental momentos antes de tener que volar hacia México, por lo que se desahogó cuando estaba en el areopuerto.

Por lo que mencionó Laura Flores, se siente triste y vulnerable por tener que dejar a sus hijos en Estados Unidos mientras ella trabaja en México.

“Estoy sentimental porque me voy a México a trabajar y siempre me da como miedo dejar a mis hijos. Es uno vulnerable”.

Así mismo, Laura Flores reconoció que su sentimiento de tristeza es generado por un lado de la maternidad que “la jode”, pues aseguró que no le gusta dejar a sus hijos.

Sin embargo, y con la frente muy en alto, Laura Flores dejó en claro que su sentir no es un impedimento para que pueda hacer su trabajo de la mejor manera.

“Claro que lo voy a hacer, y lo voy a hacer con todo gusto. Pero no voy a dejar de tener esta parte maternal que me jode, porque no me gusta dejar a mis hijos”.

Laura Flores