Laura Flores ha tenido éxito en su carrera, pero hay algo de lo que se arrepiente; pues fue portada de Playboy en los 90, pero no fue la mejor decisión de su vida.

Desde 1980, Laura Flores ha estado activa en la actuación y canto, y a sus 59 años de edad sigue vigente en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, hay una faceta de su carrera que no le agrada recordar a Laura Flores, pues asegura que no fue la mejor decisión de su vida.

La actriz y cantante Laura Flores, estuvo como conductora invitada en el programa ‘Siéntese quien pueda’ y fue ahí donde recordó cuando posó para la revista Playboy.

Todo habría ocurrido en 1992, cuando la actriz de ‘Gotita de amor’, accedió a ser la portada de la famosa revista para caballeros.

A pesar de que las fotografías no fueron tan reveladoras, comenzaron a estigmatizarla y le llovieron críticas.

Incluso, Laura Flores se vio afectada laboralmente, pues posar en Playboy provocó que la corrieran de una telenovela.

“Yo salí en Playboy en 1992 y me corrieron de una telenovela. A mí me hizo un daño espantoso en ese momento”

En la portada de la revista se puede ver a Laura Flores con un corte bob y aparece en toples, pero cubriéndose con los brazos, mientras usaba un pareo blanco.

Playboy colocó en el encabezado de la portada: “Laura Flores salvajemente atrevida”.

El ámbito personal de Laura Flores también se vio afectado por fotografiarse para Playboy, pues su hija sufrió acoso escolar.

María Cielo, hija de Laura Flores, sufrió bullying en la secundaria; pues sus compañeros le mostraban la fotos de la revista donde posó semidesnuda.

Esto llegó a un punto que la hija de Laura Flores rompió en llanto y le contó lo que estaba pasando; posteriormente María Cielo tuvo que tomar terapia.

“Le hice un daño sin querer a su momento a mi hija, se avergonzaba de mí. Ella me lo platicó sin enojo, simplemente me decía: ‘mamá estoy harta, ya no sé qué hacer, lloro cada vez que estoy en la escuela y me muestran las fotos”

Laura Flores