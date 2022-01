Laura Bozzo dice que no es “tan bruta” para vender una casa embargada y asegura que jamás cometió esa clase de delitos.

A unos días de haber iniciado el 2022, Laura Bozzo concedió una entrevista donde habló sobre su situación legal y la felicidad que siente al saber que pronto se convertirá en abuela.

Tras pasar el año nuevo en Acapulco, Laura Bozzo destacó que este año será espectacular pues tiene pensado regresar a la televisión con su programa, además de trabajar en su serie.

Laura Bozzo concedió una entrevista con varios medios en donde habló sobre su proceso legal, luego de que fue acusada por el delito de defraudación fiscal.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Laura Bozzo puntualizó que ya decretó que este año va a ser espectacular, luego de que el 2021 fue una “pesadilla” para la conductora.

Laura Bozzo señaló que siempre ha sido una persona muy inmadura que no se ha preocupado por el futuro, por eso cree que Dios le mandó esta prueba para que aprenda una lección.

“Siempre he sido una persona inmadura, nunca me he preocupado de mi futuro, siempre he malgastado lo que he ganado, siempre he tenido gente que me ha estafado, me ha engañado, contador, pero es mi responsabilidad, pero yo solo sirvo para la tele, para lo demás estoy negada”

Laura Bozzo