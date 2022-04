‘Las Perdidas’ invitan a Yuri a que responda por su homofobia en su programa; sí, aún no se olvidan los desatinados comentarios que hizo la cantante.

Luego de que ‘Las Perdidas’ anunciaran el lanzamiento de su programa “Ni tan perdidas”, el cual se transmitirá por el canal de Adela Micha, destapan sus intenciones por acercarse a Yuri.

Y es que, al igual que muchas personas, ‘Las Perdidas’ quieren saber el por qué de sus comentarios homofóbicos.

“Con gusto la invitamos… Que nos explique bien qué es lo que está pasando ahí, qué show”, dijo Wendy Guevara, luego de que un periodista le sugiriera invitar a la cantante a su programa.

Yuri (Saúl López / Cuartoscuro)

Comentarios de Yuri hirieron a la comunidad gay, aseguran Las Perdidas’

Aclarando que no conocen a Yuri y que tampoco juzga y mucho menos a quien no conoce, Wendy Guevara señala que sus comentarios no estuvieron bien ya que hirieron a la comunidad gay.

“Somos una comunidad muy sensible porque siempre hemos sido muy afectados todos y siempre se nos ha rechazado mucho, obviamente con ese tipo de comentario nos ofendemos”, destacó.

Claramente @OficialYuri jamás!! va a cambiar su discurso de odio hacia la comunidad LGBT.

Ayer se estrenó un video en YouTube donde le preguntan que si algún novio le salió gay y que si le ardió eso, a lo que ella contestó, SI Y ME PREOCUPE Y ME FUI A HACER UN ANÁLISIS. pic.twitter.com/ytn3XVMcX5 — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) November 11, 2021

Mientras que ‘Kimberly la más preciosa’, quien dijo haberse enojado con Yuri, está por perdonarla y es que sí quiere invitarla al programa.

“Yo sí estaba enojada pero ya se me está pasando. Yo sí quiero tenerla en el programa. Yuri, si nos ves, mandamos un WhatsApp”, pidió con una gran sonrisa en la boca.

Por su parte, Paola Suárez dijo no tomarse tan en serio las palabras de la cantante ya que hay que tomar en cuenta su historia y como dijo Manelyk, considerar que ya es una persona mayor.

“Ya es una persona grande y hay que comprenderla, o sea, su religión y esas cosas. Ella es de otra generación. Ahora las nuevas generaciones piensan diferente a ella”, explicó.

Palabras que reforzó Wendy Guevara al recordar que al igual que en la política y religión, la homosexualidad es un tema que da mucho de qué hablar.

“Es un tema del que podemos opinar todos pero también hay que saber qué decir porque la gente ahorita se ofende de todo”, remató y pidió respetar y dar amor.

Cabe mencionar que ‘Las perdidas’, en su nuevo programa, entrevistarán a diversas personalidades de la comunidad gay que darán sus testimonios de cómo aceptaron y develaron su orientación sexual.