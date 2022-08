Andrew Garfield es uno de los actores emblemáticos del mundo del cine y especialmente es recordado como uno de los Spider-Man más queridos. Es así que aquí te compartimos algunas de sus películas que no puedes dejar pasar.

Este 20 de agosto de 2022 el actor cumple 39 años y parece que no ha envejecido con el tiempo. Recientemente lo vimos en Spider-Man: No Way Home, junto a Tom Holland y Tobey Maguire.

Sin embargo, más allá de Spider-Man, Andrew Garfield ha estado en diversas películas. Desde el 2005 el actor ha estado en diversos roles de películas y series de televisión. Una de las películas más recordadas de los amantes del cine donde actuó fue la de Leones por corderos.

Hasta el último hombre

Basada en una historia real la película donde aparece Andrew Garfield se ha convertido en una de las películas más emotivas del actor.

La película se centra en la vida de Desmond Doss, un cristiano Adventista del Séptimo día que se enlista en el ejército para combatir en la Segunda Guerra Mundial, pero sus debido a sus creencias religiosas, se niega a usar un arma durante el combate.

Es así que el soldado decide ejercer un rol de médico y deberá enfrentarse a los prejuicios de sus compañeros y sus superiores en la batalla.

Andrew Garfield ofrece una actuación emotiva que ha dejado al público sin palabras y demostrando su gran capacidad actoral.

Tick Tick… Boom!

Una de las más recientes películas de Andrew Garfield, logra mostrar lo extraordinario que es actor. En la película, disponible en Netflix, vemos al actor cantar y bailar, demostrando que el actor puede lograr lo imposible si se lo propone.

En Tick Tick… Boom! el actor Andrew Garfield se pone en la piel del escritor teatral Jonathan Larson, quien tiene el objetivo de escribir una de sus mejores obras de teatro al mismo tiempo que tiene una travesía de amor y decepciones de su vida artística

No me abandones (Never Let Me Go)

En esta película de ciencia ficción protagonizada por Carey Mulligan, Keira Knightley y Andrew Garfield, está ambientada en una Inglaterra utópica, donde un grupo de seres humanos son clonados con el único propósito de donar sus órganos para transplantes.

Es así que Andrew Garfield, junto a los otros personajes tendrán que hacer frente a diversos problemas y se verán envueltos en un triángulo amoroso.

La película estrenada en 2010, demuestra la buena química que tiene el actor en la pantalla y demostrando su carisma que lo ha hecho acreedor a recibir papeles como Spider-Man o la Red Social.