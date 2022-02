Andrea Legarreta les pide a los fans de Belinda y Christian Nodal que se dejen de pelear. La conductora del programa Hoy señaló que su ruptura no tiene porque enfrentar a sus seguidores.

Belinda y Christian Nodal siguen en medio de la polémica tras haber anunciado el fin de su compromiso. Su separación incluso les ha generado ataques a través de las redes sociales.

Fue el pasado 12 de febrero que Christian Nodal anunció que había finalizado su compromiso con Belinda. De inmediato el cantante recibió varios ataques por los seguidores de Belinda, por lo que pidió que se calmaran.

Desde que iniciaron su romance Belinda y Christian Nodal se enfrentaron a varios rumores que marcaron su relación a lo largo de un año y medio de relación.

Durante el programa Hoy se realizó una nota con los romances fallidos de Belinda, sin embargo Andrea Legarreta aprovechó el momento para pedirle a los fans que se dejen de pelear.

La primera en hablar sobre la polémica que se ha suscitado en redes sociales fue Galilea Montijo, quien cuestionó si no se iba a hablar sobre los ataques que se han dado en las diferentes plataformas.

En ese momento Andrea Legarreta recordó las palabras de Christian Nodal en donde les pedía a los seguidores no seguir porque podría salir perjudicada Belinda.

Al regresar de la nota Andrea Legarreta retomó la pelea entre los seguidores y les pidió que no se estén peleando ya que así pasan con las historias de amor.

“Que no se peleen los fans, así pasa las historias de amor se acaban, pero no por eso no vas a atacar a uno u a otro”

Andrea Legarreta