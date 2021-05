Lalo España se vacunó contra el Covid-19, pese a no tener 50 años

En noviembre del año pasado Lalo España confesó que se había contagiado de Covid-19. El comediante puntualizó que afortunadamente no presentó grandes síntomas.

El actor confesó en entrevista que ya recibió la vacuna contra el coronavirus pese a que no tiene 50 años.

En México se inició la vacunación de las personas de 50 a 59 años. En conversación con el programa ‘De Primera Mano’, Lalo España confesó que ya recibió la vacuna contra el Covid-19.

Pese a que el actor no tiene 50 años, logro recibir la vacuna ya que está próximo a cumplir la edad requerida.

“Cumplo 50 años en septiembre, pero Juanito que trabaja conmigo me registró y buscando una respuesta nos dijeron que aunque no hayas cumplido los 50, todas las personas que cumplan los 50 años este año se pueden vacunar”

Lalo España destacó que no recibió la notificación, pero cuando se comunicó le comentaron que si se encontraba registrado.

“No me llegó la notificación, hablamos a Locatel, me dijeron que estaba registrado, que trajera identificación, les dije y me dijeron que no era necesario. Todo rapidísimo, hasta música ponen”

