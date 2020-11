El actor señala que desconocidos lo han llamado y le mandan mensajes desde las cinco de la mañana

Eduardo España, mejor conocido como Lalo España, mostró su molestia y asegura que es víctima de acoso telefónico desde hace tiempo.

El actor reveló que recibe constantes llamadas telefónicas y mensajes de desconocidos e incluso señaló que se comunican con él en la madrugada.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ el comediante señala que su número telefónico lo tienen muchas personas ya que compañeros y amigos lo han compartido. Sin embargo, ha llegado a manos de personas que sólo lo contactan por cualquier cosa sin respetar su privacidad.

Lalo España confesó que ha recibido llamadas en domingo o incluso a altas horas de la noche o en la madrugada.

“Me han pasado mil cosas, a veces me habla gente en domingo y me piden producto a cambio de una mención, les preguntó que cómo consiguieron mi número y me dicen 'me lo pasó alguien que trabaja en tal revista'" Lalo España

En este sentido el famoso destacó que no entiende es como las personas fuera del mundo del espectáculo han podido obtener su número.

"Me piden que los agregue a Facebook y yo así de '¿Quién eres y por qué me escribes a las cinco de la mañana?' y así me pasa tiro por viaje" Lalo España

A pesar del constante acoso telefónico que sufre, el actor que participa en la serie de comedia ‘Vecinos’ detalló que no ha pensado en cambiar su número ya que tiene mucho tiempo con el mismo.

“Esto implicado ya no tener privacidad, por lo que recurro a bloquearlos porque ya tengo muchos años con este número" Lalo España

En el video, Lalo España puntualizó que no se trata de una cuestión de egos o de que se le haya subido la fama, simplemente considera que este tipo de acciones rompen su privacidad. Además, pidió respeto para su tiempo libre en los fines de semana.